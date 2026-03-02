У Житомирі судитимуть екстрадованого з Німеччини іноземця за напад на інкасаторів

Фото: Прокуратура України

У Житомирі перед судом постане іноземець, якого після кількох років переховування екстрадували з Німеччини

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, у 2019 році він разом зі спільником здійснив збройний напад на поліцейських охорони, намагаючись заволодіти інкасаторськими коштами.

Чоловіки заздалегідь підготувалися: вивчили маршрут охорони, озброєння та використали одяг із символікою одного з спецпідрозділів. Під час нападу вони поранили одного з правоохоронців, відібрали табельну зброю та забрали пакет з автомобіля, який виявився з особистими речами, а не грошима.

Завдяки скоординованим діям Житомирської обласної прокуратури та німецьких правоохоронців підозрюваного затримали і передали Україні.

Обвинувальний акт уже скеровано до суду за ч. 2 ст. 187, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 262 та ст. 348 КК України.

Другого учасника нападу наразі розшукують.

