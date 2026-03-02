14:06  02 березня
На Рівненщині у СІЗО помер підозрюваний у вбивстві п'яти людей
02 березня
Спортсменка із Києва претендує на звання найкращої гімнастки Європи
02 березня
У Києві посеред дня викрали людину
02 березня 2026, 13:18

У Житомирі судитимуть екстрадованого з Німеччини іноземця за напад на інкасаторів

02 березня 2026, 13:18
Фото: Прокуратура України
У Житомирі перед судом постане іноземець, якого після кількох років переховування екстрадували з Німеччини

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, у 2019 році він разом зі спільником здійснив збройний напад на поліцейських охорони, намагаючись заволодіти інкасаторськими коштами.

Чоловіки заздалегідь підготувалися: вивчили маршрут охорони, озброєння та використали одяг із символікою одного з спецпідрозділів. Під час нападу вони поранили одного з правоохоронців, відібрали табельну зброю та забрали пакет з автомобіля, який виявився з особистими речами, а не грошима.

Завдяки скоординованим діям Житомирської обласної прокуратури та німецьких правоохоронців підозрюваного затримали і передали Україні.

Обвинувальний акт уже скеровано до суду за ч. 2 ст. 187, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 262 та ст. 348 КК України.

Другого учасника нападу наразі розшукують.

Нагадаємо, раніше у Києві затримали чоловіка за розбійний напад на аптеку. Зловмисник у масці погрожував фармацевту пістолетом та вимагав віддати гроші з каси. Проте аптекарка не розгубилась, одразу вийшла у іншу кімнату та зателефонувала до поліції.

02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
