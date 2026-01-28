На Буковині аферисти "обчистили" людей на сотні тисяч

11:15  28 січня
У Чернівецькій області одразу кілька жителів стали жертвами аферистів. Правоохоронці розпочали розслідування

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

35-річний житель Чернівців став жертвою шахраїв. Незнайомці запропонували йому додатковий заробіток в інтернеті, і в результаті в нього вкрали 16 тисяч гривень. Він довірився "роботодавцю" і самостійно перерахував ці гроші.

Ще один 39-річний житель міста став жертвою шахраїв. Він хотів придбати комплектуючі, оголошення про продаж яких побачив в одному з месенджерів. Піл час переписки обговорили з продавцем передоплату. Згодом він перерахував незнайомцю 240 тисяч гривень, але продавець просто зник.

Обманули 21-річну місцеву жительку. Їй зателефонував незнайомець, який представився працівником банку. Згодом він увійшов в довіру до дівчини та незаконно заволодів коштами у сумі майже 28 тисяч гривень.

32-річна жителька Чернівецького району звернулась до поліції після того, як з її банківської картки за невідомих обставин зникло 45 тисяч гривень. Гроші було перераховано на невідомий рахунок.

Правоохоронці розпочали досудові розслідування, передбачені статтею 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Житомирщині 19-річний хлопець організував "банду аферистів". Вони телефонували людям вводили в оману та отримували доступ до їхнього онлайн-банкінгу. Після цього банківські картки людей вони "прив'язували" до мобільних телефонів, якими користувались самі.

