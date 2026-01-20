У Києві завідувачка лабораторії вимагала чверть мільйона з підприємця

Фото: Нацполіція

У Києві будуть судити завідувачку державної медичної лабораторії. Відомо, що вона вимагала хабар від підприємця

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Як зʼясували в поліції, жінка вимагала від підприємця майже 250 тисяч гривень. За ці гроші вона обіцяла прискорити видачу результатів експертного дослідження дезінфекційного засобу. Без цього експертного висновку підприємець не міг продавати товар.

Завідувачку державної лабораторії затримали під час отримання хабаря. Тепер їй загрожує 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Вінниччині іноземець намагався підкупити прикордонників, щоб ввезти племінника в Україну. Він пропонував військовослужбовцям ДПСУ 3000 доларів хабаря.