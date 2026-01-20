13:19  20 січня
Приміські маршрутки до Києва подорожчали: скільки доведеться платити
10:15  20 січня
Поїзд "Інтерсіті" Київ – Харків застряг посеред поля через відсутність напруги
09:00  20 січня
Смертельна ДТП на Полтавщині: авто вилетіло в кювет та перекинулось
20 січня 2026, 14:25

Морози в Україні почнуть послаблюватися

20 січня 2026, 14:25
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Вже від завтра денна температура ставатиме вищою, хоч вночі і буде ще дуже холодно, а вже з 25-26 січня повітря досягатиме «нуля» і навіть невеликих «плюсів»

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз погоди від Наталки Діденко.

За її словами, 21-го січня погоду України визначатиме антициклон, тому опадів не буде, буде багато сонця.

Вночі буде мороз, -10…-17 градусів, завтра вдень вже якісь милосердніші -4…-8, на півночі місцями до -10 градусів, а у південній частині навіть можливо близько "нуля".

Вітер очікується південно-західний, південний і це вже вселяє надію))

У Києві найближчої ночі очікується -12…-14 градусів, завтра вдень -6…-8 градусів. Без опадів. На дорогах ожеледиця.

"Кому цікаво – сьогодні сильні магнітні бурі, тому подекуди в Україні спостерігалося полярне сяйво, наприклад, на Тернопільщині, Дніпропетровщині", – підсумувала Н.Діденко.

Як повідомлялось, у вівторок, 20-го січня, в Україні збережеться морозяна погода. Найхолодніше буде в західних регіонах.

погода прогноз Синоптики зима мороз
