На Львівщині викрили чоловіка, який поширював дитячу порнографію

Фото: Нацполіція

На Львівщині судитимуть зловмисника, обвинуваченого у зберіганні та розповсюдженні дитячої порнографії. Найближчі роки він може провести за ґратами

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, 25-річний житель Шептицького району отримав доступ до дитячої порнографії. Він завантажив ці файли, а потім поширював за допомогою Telegram.

"Максимальне покарання, передбачене санкціями статті – позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, у Сумах викладача художньої школи засудили до 10 років ув’язнення за розбещення малолітніх учениць, причому слідство встановило епізоди, що тривали кілька років.