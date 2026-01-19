09:15  19 січня
Юрій Бутусов журналіст info@regionews.ua
19 січня 2026, 08:53

Проросійський пропагандист очолив Нацвійськове кладовище – Мінветеранів ігнорує скандал

19 січня 2026, 08:53
Міністерство ветеранів просто плює на військових, плює на пам'ять загиблих героїв
Володимир Петров. Фото: ISLND TV
На посаду фахівця з комунікацій Національного військового кладовища призначений Володимир Петров – відомий проросійський пропагандист, який відкрито заявляв, що працював на Януковича, відкрито багато років дискредитовував Україну за методичками російської пропаганди.

Петров – частина російської пропагандистської машини, яка вибудована проти України. І його перебування на свободі – демонстрація низької ефективності українських спецслужб по боротьбі з проросійськими силами у владі.

Петров отримав офіційне бронювання від мобілізації на кладовищі – виявляється, комунікаціями з родинами загиблих і з живими побратимами загиблих героїв має займатись, на думку Мінветеранів, ось такий проросійський активіст, а не якийсь там поранений ветеран, не якась волонтерка, журналістка, не якась чесна патріотична людина.
Ні, світлу пам'ять загиблих довірили комунікувати негіднику, який паскудив роками боротьбу за Україну. І навіть попри скандал, Петрова досі не звільняють.

Це таке свідоме приниження Національного військового кладовища, пам'яті героїв?

Ховати та платити зарплату у тилу проросійському ухилянту, якому порядна людина і руки не потисне?

Директор військового кладовища Пронюткін, який забронював Петрова– повністю не відповідає своїй посаді, ця людина призначить до себе будь-якого чорта, ніякого розуміння на якій він посаді та з кого треба добирати свою команду у нього нема. Цікаво який стосунок до захисту України має сам Пронюткін?

Міністр Калмикова досі зволікає з рішенням по Петрову, хоча мала б вигнати пінкмо у той же день і Петрова і Пронюткіна.

Мені здавалось, коли пані Калмикова була волонтеркою та допомагала військовим – то було щиро та чесно. То чому таке зволікання з очевидними рішеннями, чи щось змінилось?

Чи здатна пані міністр захистити честь ветеранів, пам'ять загиблих та Національне військове кладовище від російської агентури, яка окопалась у тилових кабінетах?

