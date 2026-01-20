20:57  20 січня
Жителі Полтави вийшли на мітинг через відключення світла
17:05  20 січня
Уродженець Миколаєва став найкращим спортсменом Європи за підсумками 2025 року
14:25  20 січня
Морози в Україні почнуть послаблюватися
UA | RU
UA | RU
20 січня 2026, 19:11

Науковець із Києва допоміг створити новий гнучкий OLED-дисплей

20 січня 2026, 19:11
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Українець Юрій Гогоці допоміг створити новий гнучкий OLED-дисплей, який може подвоюватися без втрати яскравості

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Межу".

Новітній дисплей може згинатися, скручуватися та розтягуватися, зберігаючи яскраве та стабільне світло та рекордну ефективність.

Як зазначається, для нових дисплеїв використовують матеріали, відомі як максени (MXenes) – ультратонкі, високопровідні листи, що поєднують механічну стійкість металів з гнучкістю полімерів. Їх допоміг відкрити український науковець, професор Університету Дрекселя та уродженець Києва Юрій Гогоці. Він також очолив нову дослідницьку групу.

Нові розтяжні OLED-дисплеї можна використовувати у багатьох сферах, як-от промислове середовище, робототехніка, одяг та носимі пристрої.

Нагадаємо, в Україні створили власний штучний інтелект. Про це заявив голова лабораторії штучного інтелекту Київської школи економіки Володимир Кулініч.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
наука технології українець США
У Львові вперше в Україні запустили 5G-інтернет
12 січня 2026, 12:35
В Україні запустили сервіс екстреної допомоги, що працює без мобільного зв’язку
09 січня 2026, 14:21
Які послуги з'являться у Дії в 2026 році
31 грудня 2025, 18:33
Всі новини »
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
Жителі Полтави вийшли на мітинг через відключення світла
20 січня 2026, 20:57
Буданов заявив, що Україна на шляху до "вирішення війни"
20 січня 2026, 20:40
Як уберегти себе й близьких від шахраїв: поради
20 січня 2026, 20:04
Графіки відключень електроенергії у середу: коли не буде світла 21 січня
20 січня 2026, 19:53
86-річну жінку врятували з-під обстрілів на Сумщині: як проходила евакуація
20 січня 2026, 19:32
На Одещині запрацював ще один пункт незламності
20 січня 2026, 19:29
12 тисяч доларів за "квиток" від гарячих точок: у Києві ділок продавав роботу в тилу
20 січня 2026, 19:15
В Запоріжжі живцем згоріла людина в палаючій автівці під час обстрілу безпілотником
20 січня 2026, 19:13
Дрони й артилерія вдарили по Дніпропетровщині: зруйновано будинок, ще 8 осель пошкоджені
20 січня 2026, 18:58
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Історія українських референдумів: як це було
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Юрій Бутусов
Остап Дроздов
Всі блоги »