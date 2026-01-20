Науковець із Києва допоміг створити новий гнучкий OLED-дисплей

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Українець Юрій Гогоці допоміг створити новий гнучкий OLED-дисплей, який може подвоюватися без втрати яскравості

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Межу".

Новітній дисплей може згинатися, скручуватися та розтягуватися, зберігаючи яскраве та стабільне світло та рекордну ефективність.

Як зазначається, для нових дисплеїв використовують матеріали, відомі як максени (MXenes) – ультратонкі, високопровідні листи, що поєднують механічну стійкість металів з гнучкістю полімерів. Їх допоміг відкрити український науковець, професор Університету Дрекселя та уродженець Києва Юрій Гогоці. Він також очолив нову дослідницьку групу.

Нові розтяжні OLED-дисплеї можна використовувати у багатьох сферах, як-от промислове середовище, робототехніка, одяг та носимі пристрої.

