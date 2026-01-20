Прогулявся кілька годин: на Львівщині судили за СЗЧ солдата, який пішов на нічну "вилазку"

Ілюстративне фото

Яворівський районний суд Львівської області визнав винним військовослужбовця, який під час дії воєнного стану самовільно був відсутній у військовій частині. Відомо, що його не було на місці служби лише шість годин

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Це сталось 12 листопада 2025 року. Мобілізований солдат без поважних причин залишив місце служби та був відсутній на території військової частини з 01:00 до 07:00. Сам він також не з'явився на судове засідання і не повідомив про причини неявки.

Суд визнав військового винним. Зауважується, що враховуючи воєнний стан виключається можливість м’якшої оцінки порушення як формального чи малозначного.

На солдата накладено штраф у розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8 500 грн. Також він повинен сплатити судовий збір у розмірі 605,60 гривні.

Нагадаємо, що від початку 2025 року в Україні зареєстровано 161 тисячу справ про самовільне залишення частини, що майже вчетверо перевищує показники 2024 року. Попри рекордну кількість проваджень підозру отримали лише 6% від усіх зареєстрованих справ.