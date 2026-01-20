17:05  20 січня
Уродженець Миколаєва став найкращим спортсменом Європи за підсумками 2025 року
14:25  20 січня
Морози в Україні почнуть послаблюватися
12:35  20 січня
У Рівному судитимуть жінку, яку дратували портрети загиблих військових
UA | RU
UA | RU
20 січня 2026, 17:55

Прогулявся кілька годин: на Львівщині судили за СЗЧ солдата, який пішов на нічну "вилазку"

20 січня 2026, 17:55
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

Яворівський районний суд Львівської області визнав винним військовослужбовця, який під час дії воєнного стану самовільно був відсутній у військовій частині. Відомо, що його не було на місці служби лише шість годин

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Це сталось 12 листопада 2025 року. Мобілізований солдат без поважних причин залишив місце служби та був відсутній на території військової частини з 01:00 до 07:00. Сам він також не з'явився на судове засідання і не повідомив про причини неявки.

Суд визнав військового винним. Зауважується, що враховуючи воєнний стан виключається можливість м’якшої оцінки порушення як формального чи малозначного.

На солдата накладено штраф у розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8 500 грн. Також він повинен сплатити судовий збір у розмірі 605,60 гривні.

Нагадаємо, що від початку 2025 року в Україні зареєстровано 161 тисячу справ про самовільне залишення частини, що майже вчетверо перевищує показники 2024 року. Попри рекордну кількість проваджень підозру отримали лише 6% від усіх зареєстрованих справ.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
СЗЧ суд військова служба Львівська область
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
Україна отримає енергообладнання з трьох країн та €25 млн допомоги від Ірландії
20 січня 2026, 18:46
На Львівщині викрили чоловіка, який поширював дитячу порнографію
20 січня 2026, 18:35
Проти Петрова відкрили справу про держзраду: оприлюднені деталі ЄРДР
20 січня 2026, 18:27
Кинув дровину і бив по голові та тулубу: на Житомирщині чоловік жорстоко вбив лежачу матір
20 січня 2026, 18:15
В Укренерго розповіли про стане енергосистеми після масованої ракетно-дронової атаки
20 січня 2026, 17:52
Фіктивне батьківство для виїзду за кордон: на Дніпропетровщині судитимуть 14 учасників схеми
20 січня 2026, 17:49
Четверо людей травмовані: на Житомирщині 17-річний водій спричинив ДТП
20 січня 2026, 17:28
3 тисячі за свободу від мобілізації: на Харківщині правоохоронець влаштовував на роботу чоловіка, якого шукає ТЦК
20 січня 2026, 17:25
Уродженець Миколаєва став найкращим спортсменом Європи за підсумками 2025 року
20 січня 2026, 17:05
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Історія українських референдумів: як це було
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Юрій Бутусов
Остап Дроздов
Всі блоги »