Фото: Запорізька обласна військова адміністрація

У приватному секторі міста російський безпілотник спричинив пожежі та зруйнував кілька будинків, одна людина загинула

Про це повідомляють у Запорізькій ОВА, передає RegioNews.

Внаслідок атаки ворога по Запоріжжю загинула людина, повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація та мер міста Іван Федоров. Російські сили вдарили безпілотником по приватному сектору, в результаті чого зруйновані будинки та виникла пожежа.

Попередньо, одна жінка отримала поранення. Під час атаки загорілися автомобілі, в одному з яких перебувала людина, яку не вдалося врятувати.

На місці працюють усі екстрені служби – рятувальники, медики та правоохоронці – для ліквідації наслідків та забезпечення безпеки мешканців.

Повітряна тривога у місті триває. Місцева влада закликає жителів залишатися у безпечних приміщеннях до відбою та повідомляти про будь-які надзвичайні ситуації.

Нагадаємо, російські війська не припиняють обстріли Дніпропетровщини, завдаючи ударів по житлових кварталах і інфраструктурі Нікопольського району. Під вогнем опинилися кілька громад.