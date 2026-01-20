20:57  20 січня
20 січня 2026, 19:13

В Запоріжжі живцем згоріла людина в палаючій автівці під час обстрілу безпілотником

20 січня 2026, 19:13
Фото: Запорізька обласна військова адміністрація
У приватному секторі міста російський безпілотник спричинив пожежі та зруйнував кілька будинків, одна людина загинула

Про це повідомляють у Запорізькій ОВА, передає RegioNews.

Внаслідок атаки ворога по Запоріжжю загинула людина, повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація та мер міста Іван Федоров. Російські сили вдарили безпілотником по приватному сектору, в результаті чого зруйновані будинки та виникла пожежа.

Попередньо, одна жінка отримала поранення. Під час атаки загорілися автомобілі, в одному з яких перебувала людина, яку не вдалося врятувати.

На місці працюють усі екстрені служби – рятувальники, медики та правоохоронці – для ліквідації наслідків та забезпечення безпеки мешканців.

Повітряна тривога у місті триває. Місцева влада закликає жителів залишатися у безпечних приміщеннях до відбою та повідомляти про будь-які надзвичайні ситуації.

Нагадаємо, російські війська не припиняють обстріли Дніпропетровщини, завдаючи ударів по житлових кварталах і інфраструктурі Нікопольського району. Під вогнем опинилися кілька громад.

пожежа Запоріжжя атака автомобілі руйнування безпілотники приватний будинок зруйновані будинки
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
07 серпня 2025
