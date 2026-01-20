10:15  20 січня
20 січня 2026, 12:35

У Рівному судитимуть жінку, яку дратували портрети загиблих військових

20 січня 2026, 12:35
Фото: Нацполіція
У Рівному правоохоронці розслідували інцидент на Майдані незалежності. Йдеться про випадок, коли жінка перекинула портрети воїнів

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Сам інцидент стався 16 січня. Тоді неадекватна жінка перекинула портрети полеглих воїнів на Майдані Незалежності. 41-річну місцеву жительку швидко затримали. Зараз вона про скоєне не шкодує, але згодна вибачитись перед родинами загиблих.

Тепер правоохоронці вже завершили досудове розслідування. Зазначається, що матеріали кримінального провадження скеровано до суду. Це означає, що найближчим часом жінка постане перед судом по справі за ч.1 ст. 296 КК України (хуліганство).

Нагадаємо, що інцидент стався кілька днів тому. Правоохоронці швидко знайшли жінку неподалік Майдану Незалежності. На момент затримання вона була п'яна. Свої дії вона пояснила тим, що ці портрети її дратують, бо вони є нагадуванням про війну.

хуліганство Рівненська область
