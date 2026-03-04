Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У вівторок, 3 березня, близько 21:00 біля під’їзду багатоквартирного будинку в Основ’янському районі Харкова пролунав вибух

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Внаслідок детонації невстановленого предмета 45-річний чоловік загинув на місці. Його 43-річна дружина отримала поранення – постраждалу госпіталізували.

На місці події працювали вибухотехніки, криміналісти та слідчо-оперативна група.

Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії. Попередньо основною версією є "нещасний випадок".

