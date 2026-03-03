Ексголову ДПСУ Сергія Дейнека мобілізували - ЗМІ

Фото з відкритих джерел

Гейнерал-лейтенант та колишній голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко був призваний для проходження військової служби. Його призначили начальником Луганського прикордонного загону

Про це повідомляє "Суспільне", передає RegioNews.

Як розповів журналістам речник ДПСУ Андрій Демченко, Сергія Дейнека призвали "для проходження служби по мобілізації. Відповідно до Положення про проходження військової служби в ДПСУ він призначений на посаду начальника Луганського прикордонного загону".

При цьому він зазначив, що обставини звільнення Сергія Дейнеки на законодавчому рівні не обмежують можливість проходження служби по мобілізації. Що стосується його нової посади, то його призначили "зважаючи на набутий до цього військовий досвід по захисту країни та виконання завдань підрозділами прикордонного відомства".

Нагадаємо, екскерівника Держприкордонслужби генерал-лейтенанта Сергія Дейнека, якого підозрюють у причетності до контрабанди цигарок, внесли заставу в розмірі 10 мільйонів гривень, визначену судом. Згодом повідомили, що працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно голови військово-лікарської комісії одного із медзакладів ДПСУ. Посадовець за хабарі переводив військових з передової на тилові посади