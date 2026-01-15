08:36  15 січня
У Львові російський дрон поцілив у дитячий майданчик

15 січня 2026, 07:35
У Львові ворожий безпілотник влучив у дитячий майданчик біля пам'ятника Степану Бандері. Попередньо, постраждалих немає

Про це повідомив міський голова Андрій Садовий, передає RegioNews.

За його словами, вибуховою хвилею трохи зачепило тракториста, який прибирав сніг, але з ним усе добре.

Також були пошкоджені вікна в сусідніх будинках, зокрема в корпусі Львівської політехніки та житлових будинках.

Через атаку тимчасово перекрито вулиці Митрополита Андрея та Шептицького. Приватний і громадський транспорт у цьому районі наразі не курсує.

Також не здійснюють рух тролейбусні маршрути №27, №32 та №38.

Нагадаємо, сьогодні зранку в Львові після оголошення повітряної тривоги було чути вибухи.

Раніше повідомлялося, в ніч на 14 січня ворог атакував Україну трьома балістичними ракетами "Іскандер-М" та 113 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 70 із них – "шахеди". Зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 24 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на трьох локаціях.

