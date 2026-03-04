08:11  04 березня
У Житомирі у приватному дворі знайшли 15 кг ртуті
01:30  04 березня
Співак Віталій Козловський прокоментував причини звільнення з ЗСУ
01:55  04 березня
Співачка MamaRika розповіла про свій стан після вибухів в Дубаї
04 березня 2026, 07:30

Над Дніпропетровщиною вночі знищили понад 30 ворожих дронів: пошкоджена інфраструктура

04 березня 2026, 07:30
Фото: ОВА
В ніч на 4 березня ворог понад 10 разів атакував чотири райони області безпілотниками та артилерією

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

У Кам'янському районі росіян поцілили по Вишнівській громаді. Там пошкоджена транспортна інфраструктура.

На Синельниківщині ворог атакував Дубовиківську громаду. Побитий приватний будинок.

У Самарівському районі під ударом було Перещепине. Виникла пожежа. Понівечена інфраструктура.

На Нікопольщині росіяни атакували сам Нікополь, Покровську та Мирівську громади. Пошкоджена автівка.

На щастя, люди не постраждали.

Посадовець повідомив, що впродовж ночі оборонці неба з ПвК "Схід" знищили над різними районами області 34 ударних БпЛА ворога.

Нагадаємо, 3 березня російські військові атакували Чугуїв на Харківщині. Постраждали пʼятеро людей, зокрема 7-річна дівчинка.

