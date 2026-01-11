13:15  11 січня
11 січня 2026, 09:59

РФ атакувала об’єкти критичної інфраструктури на Житомирщині, є поранені

11 січня 2026, 09:59
фото: ДСНС
Через російську атаку на обʼєкти критичної інфраструктури в Житомирській області поранено двох працівників

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Як зазначається, обох постраждалих госпіталізували до лікарні.

"Виникли пожежі, ліквідація яких ускладнювалася повторними повітряними тривогами. Одну з пожеж рятувальники ліквідували, наразі триває гасіння іншої", – повідомили рятувальники.

Нагадаємо, на Житомирщині внаслідок теракту загинула людина. Організатору теракту загрожує довічне ув’язнення.

06 січня 2026
07 серпня 2025
