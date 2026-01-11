РФ атакувала об’єкти критичної інфраструктури на Житомирщині, є поранені
Через російську атаку на обʼєкти критичної інфраструктури в Житомирській області поранено двох працівників
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Як зазначається, обох постраждалих госпіталізували до лікарні.
"Виникли пожежі, ліквідація яких ускладнювалася повторними повітряними тривогами. Одну з пожеж рятувальники ліквідували, наразі триває гасіння іншої", – повідомили рятувальники.
Нагадаємо, на Житомирщині внаслідок теракту загинула людина. Організатору теракту загрожує довічне ув’язнення.
