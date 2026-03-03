Фото: поліція

Подія сталася 3 березня на бульварі Лесі Українки у Печерському районі столиці

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

З вікна житлового будинку впав чоловік. Внаслідок удару він загинув на місці.

Загиблий – 32-річний місцевий мешканець. Попередньо встановлено, що чоловік вистрибнув з загального балкону 23 поверху. Перед цим він висловлював рідним намір вчинити самогубство.

На місці події працюють слідчі, криміналісти та судмедексперт. Всі обставини трагедії встановлюються.

Нагадаємо, у лютому в Івано-Франківську 19-річна дівчина випала з 10 поверху. Від отриманих травм вона загинула.