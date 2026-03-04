Фото: поліція

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували 32 населені пункти Херсонської області

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 7 багатоповерхівок та 7 приватних будинків.

Також окупанти понівечили будівлю комунального підприємства та приватні автомобілі.

Через російські обстріли 15 людей дістали поранення, з них – дві дитини.

Нагадаємо, в ніч на 4 березня ворог понад 10 разів атакував чотири райони Дніпропетровщини безпілотниками та артилерією. Ппошкоджена інфраструктура.