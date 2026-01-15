Війська РФ били по двох районах Дніпропетровщини: наслідки

Війська РФ атакували два райони Дніпропетровщини: є пошкодження
В ніч на 15 січня російські окупанти атакували Криворізький та Нікопольський райони Дніпропетровщини
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
Ввечері російська армія спрямувала БпЛА на Новопільську громаду Криворізького району. Пошкоджена інфраструктура.
Вночі вночі ворог обстріляв з важкої артилерії Нікополь. Внаслідок атаки понівечені три приватні будинки, господарська споруда, гараж, газогін.
На щастя, загиблих і постраждалих немає.
Посадовець зазначив, що українські захисники знищили в небі над областю два безпілотники.
Нагадаємо, у Львові ворожий безпілотник влучив у дитячий майданчик біля пам'ятника Степану Бандері. Попередньо, постраждалих немає.
