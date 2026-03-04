Росіяни за добу понад 600 разів били по Запорізькій області: двоє поранених
Впродовж доби окупанти завдали 624 удари по 36 населених пунктах Запорізької області
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
- Війська РФ здійснили 21 авіаудар по Самійлівці, Лісному, Любицькому, Веселянці, Зеленим Дібровам, Оріхову, Копанях, Гуляйпільському, Воздвижівці, Долинці, Гіркому, Преображенці, Новоукраїнці, Чарівному, Верхній Терсі.
- 358 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Новомиколаївку, Зарічне, Біленьке, Новоіванівку, Жовті Кручі, Степногірськ, Приморське, Степове, Лук’янівське, Малі Щербаки, Гуляйполе, Залізничне, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір’я, Зелене, Добропілля, Прилуки, Щербаки, Чарівне, Варварівку.
- Зафіксовано 4 обстріла із РСЗВ по Степовому, Залізничному, Новоданилівці, Варварівці.
- 241 артилерійський удар прийшовся по Степногірську, Приморському, Лукʼянівському, Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Щербакам, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір’ю, Зеленому, Добропіллю, Прилукам, Чарівному, Варварівці.
Внаслідок ворожих атак по Запорізькому та Пологівському районах дістали поранення дві людини.
До поліції надійшли 50 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та обʼєктів інфраструктури.
Нагадаємо, 3 березня російські військові атакували Чугуїв на Харківщині. Постраждали пʼятеро людей, зокрема 7-річна дівчинка.
