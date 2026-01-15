У Соломʼянському районі Києва уламки дрона влучили у 15-поверховий будинок
Вранці 15 січня уламки російського БпЛА влучили у 15-поверховий житловий будинок у Солом'янському районі столиці
Про це інформує RegioNews із посиланням на ДСНС.
Влучання сталося на рівні технічного поверху. Зафіксовано руйнування стіни на площі близько 4 кв. м без подальшого горіння.
Рятувальники провели роботи з відкривання дверей однієї з квартир на 15 поверсі та обстеження технічних поверхів.
На щастя, жертв та постраждалих немає.
Нагадаємо, у Львові ворожий безпілотник влучив у дитячий майданчик біля пам'ятника Степану Бандері. Попередньо, постраждалих немає.
