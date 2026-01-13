Двох людей врятували з-під завалів терміналу "Нова Пошта" у передмісті Харкова

Фото: ДСНС Харківщини

Сьогодні вночі Росія завдала масованого удару по території поштового терміналу у передмісті Харкова

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Внаслідок удару сталося руйнування будівель та кілька осередків займання на загальній площі близько 500 м².

Співробітники ДСНС врятували 30 людей, двох із яких дістали з-під завалів конструкцій зруйнованої будівлі.

Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи та гасіння пожежі.

На місці події під загрозою постійних ворожих обстрілів працюють підрозділи ДСНС, забезпечуючи евакуацію та безпеку громадян.

Нагадаємо, в ніч на 13 січня у Харківській області зафіксували масовану атаку ворожих ударних безпілотників. Вибухи, які було чутно в Харкові, пролунали за межами міста – у найближчому передмісті. За даними ОВА, внаслідок дронової атаки загинуло 4 людей, ще шестеро постраждали.