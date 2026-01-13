Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 13 січня РФ атакувала Україну 18 балістичними Іскандер-М/зенітними керованими ракетами С-300, 7-ма ракетами Іскандер-К, а також 293 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 200 із них – "шахеди"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Удари "балістикою" противник завдав із чотирьох локацій по Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській та Київській областях.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 09:30 сили ППО знищили або подавили 247 цілей: 2 балістичні ракети Іскандер-М, 5 крилатих ракет Іскандер-К та 240 ворожих БпЛА на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання балістичних/зенітних ракет та 48 ударних дронів на 24 локаціях.

У Повітряних силах наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.

Нагадаємо, у ніч на 13 січня росіяни масовано атакували ударними безпілотниками Харківщину. Ворог вдарив по терміналу "Нової пошти" у передмісті Харкова. Загинули чотири людини, ще шестеро – дістали поранення.

Згодом стало відомо, що з-під завалів терміналу "Нова Пошта" врятували двох людей.