13 січня 2026, 08:22

Росіяни масовано атакували Дніпропетровщину ракетами та дронами: наслідки

Наслідки обстрілів на Нікопольщині. Фото: ОВА
Вночі 13 січня російська армія завдала удару ракетами та дронами по Зеленодольській громаді у Дніпропетровській області

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

"Ввечері ворог атакував БпЛА Кривий Ріг. А вночі здійснив масовану атаку ракетами та безпілотниками на район – Зеленодольську громаду", – йдеться у повідомленні.

Внаслідок атаки виникла пожежа. Пошкоджень зазнали інфраструктура, два приватні будинки, газогін. Постраждала 69-річна жінка, її госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Крім того, росіяни атакували БпЛА Васильківську громаду Синельниківського району. Травмований чоловік 86 років. Його доправили до лікарні у стані середньої тяжкості.

У громаді горів приватний будинок, ще один – побитий. Пошкоджені господарська споруда, авто та причіп, газогін.

Внаслідок атаки безпілотником на Солонянську громаду Дніпровського району пошкоджена оселя.

На Нікопольщину ворог спрямовував FPV-дрони. Бив по Нікополю, Марганецькій, Покровській, Червоногригорівській громадах. Зайнялося авто. Понівечені приватний будинок, лінія електропередач.

Наслідки обстрілів на Нікопольщині:

Наслідки обстрілів на Нікопольщині
Наслідки ворожих ударів на Нікопольщині

Нагадаємо, у ніч на 13 січня росіяни масовано атакували ударними безпілотниками Харківщину. Ворог вдарив по терміналу "Нової пошти" у передмісті Харкова. Загинули чотири людини, ще шестеро – дістали поранення.

