На Житомирщині водій збив неповнолітню
Аварія сталась вранці 25 грудня на автошляху Київ - Чоп, у селі Мартинівці. Правоохоронці розпочали розслідування
Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.
20-річний водій автомобіля Mercedes-Benz, коли зіткнувся з автомобілем ВАЗ, за кермом якого був 39-річний чоловік. Після цього 17-річна дівчина потрапила під колеса, коли переходила дорогу. Її госпіталізували з травмами.
Правоохоронці розпочали розслідування.
Нагадаємо, на Львівщині легковик виїхав з дороги та врізався в дерево. Постраждали 19-річний водій та 17-річний пасажир. Відомо, що водій керував автівкою напідпитку.
На Вінниччині адвокат збив 10-річну дитину на самокаті: йому повідомили про підозруВсі новини »
26 грудня 2025, 14:10На Абранському перевалі на Закарпатті мікроавтобус врізався у вантажівку: є загиблий та травмовані
26 грудня 2025, 13:45На Київщині іномарка влетіла у вантажівку: в ДТП загинула дитина
26 грудня 2025, 13:15
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
ДТП у Кривому Розі: автомобілі розкидало по мокрій дорозі
26 грудня 2025, 22:55В Україні дозволили продавати ліки не в аптеках
26 грудня 2025, 22:41Стало відомо, які гарантії США запропонували Україні
26 грудня 2025, 22:25У Києві вибухнув автобус
26 грудня 2025, 22:06На Київщині іномарка влетіла в електроопору: загинула людина
26 грудня 2025, 21:55Влада живе в телевізорі, з якого розмовляє з народом, але не чує його
26 грудня 2025, 21:38Не прийшов до ТЦК через трьох маленьких дітей: на Полтавщині судили чоловіка за неявку за повісткою
26 грудня 2025, 21:35Українські військові розбили спецназ РФ на Донеччині
26 грудня 2025, 21:21Дистанційно підірвав ресторан у Чернігові за грошову винагороду: затримано 45-річного підозрюваного
26 грудня 2025, 20:30
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Всі блоги »