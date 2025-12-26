22:06  26 грудня
У Києві вибухнув автобус
21:21  26 грудня
Українські військові розбили спецназ РФ на Донеччині
16:59  26 грудня
РФ атакувала Волинь: тисячі людей залишились без світла
UA | RU
UA | RU
26 грудня 2025, 22:35

На Житомирщині водій збив неповнолітню

26 грудня 2025, 22:35
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Аварія сталась вранці 25 грудня на автошляху Київ - Чоп, у селі Мартинівці. Правоохоронці розпочали розслідування

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

20-річний водій автомобіля Mercedes-Benz, коли зіткнувся з автомобілем ВАЗ, за кермом якого був 39-річний чоловік. Після цього 17-річна дівчина потрапила під колеса, коли переходила дорогу. Її госпіталізували з травмами.

Правоохоронці розпочали розслідування.

Нагадаємо, на Львівщині легковик виїхав з дороги та врізався в дерево. Постраждали 19-річний водій та 17-річний пасажир. Відомо, що водій керував автівкою напідпитку.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДТП аварія Житомирська область
На Вінниччині адвокат збив 10-річну дитину на самокаті: йому повідомили про підозру
26 грудня 2025, 14:10
На Абранському перевалі на Закарпатті мікроавтобус врізався у вантажівку: є загиблий та травмовані
26 грудня 2025, 13:45
На Київщині іномарка влетіла у вантажівку: в ДТП загинула дитина
26 грудня 2025, 13:15
Всі новини »
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
ДТП у Кривому Розі: автомобілі розкидало по мокрій дорозі
26 грудня 2025, 22:55
В Україні дозволили продавати ліки не в аптеках
26 грудня 2025, 22:41
Стало відомо, які гарантії США запропонували Україні
26 грудня 2025, 22:25
У Києві вибухнув автобус
26 грудня 2025, 22:06
На Київщині іномарка влетіла в електроопору: загинула людина
26 грудня 2025, 21:55
Влада живе в телевізорі, з якого розмовляє з народом, але не чує його
26 грудня 2025, 21:38
Не прийшов до ТЦК через трьох маленьких дітей: на Полтавщині судили чоловіка за неявку за повісткою
26 грудня 2025, 21:35
Українські військові розбили спецназ РФ на Донеччині
26 грудня 2025, 21:21
Дистанційно підірвав ресторан у Чернігові за грошову винагороду: затримано 45-річного підозрюваного
26 грудня 2025, 20:30
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Остап Дроздов
Петро Шуклінов
Всі блоги »