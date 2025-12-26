На Житомирщині водій збив неповнолітню

Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

20-річний водій автомобіля Mercedes-Benz, коли зіткнувся з автомобілем ВАЗ, за кермом якого був 39-річний чоловік. Після цього 17-річна дівчина потрапила під колеса, коли переходила дорогу. Її госпіталізували з травмами.

Правоохоронці розпочали розслідування.

