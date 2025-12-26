Фото: Нацполіція

Аварія сталась 25 грудня на ділянці автодороги сполученням «Київ-Овруч» в напрямку селища Іванків у Вишгородському районі. На жаль, внаслідок ДТП загинув маленький хлопчик

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

40-річна жінка була за кермом Jeep Cheroke. Вона на заокругленні проїзної частини дороги допустила виїзд на зустрічну смугу. Внаслідок цього вона зіткнулась з вантажівкою, за кермом якого був 67-річний чоловік.

Внаслідок аварії 8-річний хлопчик, який був у салоні легковика, загинув на місці. Ще двоє дітей отримали травми та були госпіталізовані медиками. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

