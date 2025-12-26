Смертельна ДТП на Абранському перевалі на Закарпатті: мікроавтобус врізався у вантажівку

15:09  26 грудня
У Сумах виникла критична ситуація з опаленням
Вихідними в Україні очікується мокрий сніг, ожеледиця та сильний вітер
На Волині водій збив військового і втік: поліція розшукує винуватця
На Абранському перевалі на Закарпатті мікроавтобус врізався у вантажівку: є загиблий та травмовані

Фото: поліція
ДТП сталася у пʼятницю, 26 грудня, близько восьмої ранку поблизу села Абранка Мукачівського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На трасі на Абранському перевалі водій мікроавтобуса Mercedes-Benz Vito, житель Івано-Франківщини, не врахував погоду та швидкість, через що не втримав авто на дорозі. Мікроавтобус виїхав на зустрічну смугу, де врізався у вантажівку Volvo під керуванням 39-річного мукачівця.

Внаслідок ДТП 52-річний пасажир Mercedes-Benz загинув на місці. Ще двоє людей – 23-річна пасажирка та 27-річний водій мікроавтобуса – отримали травми, їх госпіталізували.

Обох водіїв перевірили на стан сп'яніння – вони були тверезі. Транспортні засоби вилучили та помістили на спецмайданчик поліції.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Призначена низка експертиз для встановлення всіх обставин аварії, триває розслідування.

Нагадаємо, 25 грудня близько 23:10 на Рівненщині автомобіль злетів у кювет. Від отриманих травм один пасажир кросовера загинув на місці. Ще одного пасажира та водійку доставили до лікарні.

