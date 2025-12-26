Смертельна ДТП на Абранському перевалі на Закарпатті: мікроавтобус врізався у вантажівку

Фото: поліція

ДТП сталася у пʼятницю, 26 грудня, близько восьмої ранку поблизу села Абранка Мукачівського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На трасі на Абранському перевалі водій мікроавтобуса Mercedes-Benz Vito, житель Івано-Франківщини, не врахував погоду та швидкість, через що не втримав авто на дорозі. Мікроавтобус виїхав на зустрічну смугу, де врізався у вантажівку Volvo під керуванням 39-річного мукачівця.

Внаслідок ДТП 52-річний пасажир Mercedes-Benz загинув на місці. Ще двоє людей – 23-річна пасажирка та 27-річний водій мікроавтобуса – отримали травми, їх госпіталізували.

Обох водіїв перевірили на стан сп'яніння – вони були тверезі. Транспортні засоби вилучили та помістили на спецмайданчик поліції.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Призначена низка експертиз для встановлення всіх обставин аварії, триває розслідування.

