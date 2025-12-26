15:09  26 грудня
26 грудня 2025, 14:10

На Вінниччині адвокат збив 10-річну дитину на самокаті: йому повідомили про підозру

26 грудня 2025, 14:10
Фото: Прокуратура України
На Вінниччині повідомили про підозру адвокату, який збив автівкою 10-річну дитину у Могилеві-Подільському

Про це повідомила Вінницька обласна прокуратура, передає RegioNews.

Подія сталася у квітні 2025 року в місті Могилів-Подільський.

За даними слідства, підозрюваний виїжджав заднім ходом зі стоянки на проїжджу частину дороги, не переконавшись у безпечності маневру. Внаслідок цього сталося зіткнення з електричним самокатом, яким керував 10-річний хлопчик.

Внаслідок аварії дитина отримала тяжкі травми: відкриту черепно-мозкову травму, перелом сідничної кістки, численні забої та інші ушкодження.

За фактом ДТП були призначені та проведені експертизи, результати яких стали підставою для повідомлення адвокату про підозру.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років та позбавлення права керувати транспортними засобами.

Нагадаємо, на Полтавщині Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за фактом загибелі двох 17-річних сестер внаслідок наїзду автомобіля. За кермом авто був місцевий правоохоронець. Чоловіка взяли під варту на час досудового розслідування. За скоєне затриманому загрожує до 12 років увʼязнення.

