В Житомирской области водитель сбил несовершеннолетнюю

Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

20-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz, когда столкнулся с автомобилем ВАЗ, за рулем которого находился 39-летний мужчина. После этого 17-летняя девушка попала под колеса, переходя дорогу. Ее госпитализировали с травмами.

Правоохранители начали расследование.

Напомним, на Львовщине легковушка выехала с дороги и врезалась в дерево. Пострадали 19-летний водитель и 17-летний пассажир. Известно, что водитель управлял подвыпившим автомобилем.