В Житомирской области разоблачена масштабная схема переправки мужчин за границу

фото: ГПСУ

За денежное вознаграждение злоумышленники обеспечивали доставку в пограничные и в дальнейшем нелегальный трансфер лиц в страны ЕС

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Пограничники разоблачили преступную группу, которая организовала канал выезда за границу мужчин призывного возраста. Правоохранители провели 14 обысков по местам жительства семи фигурантов дел и в их транспортных средствах. В ходе следственных действий изъяты вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность.

Установлено по меньшей мере десять фактов незаконной переправки лиц.

В настоящее время фигурантам производства, среди которых организатор, доставщик и проводник, объявлены подозрения в совершении преступления. Им грозит до 9 лет с лишением свободы.

Напомним, в Житомирской области мужчина "задул" газом пограничника, пытаясь бежать в Беларусь.