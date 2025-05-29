На Житомирщине женщина упала в 8-метровый колодец

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Инцидент произошел 28 мая в городе Малин Коростенского района. Чрезвычайники достали местную жительницу из колодца

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Житомирской области, передает RegioNews.

К счастью, соседи услышали крики пострадавшей о помощи. Местные жители пытались ее вытащить, но не смогли.

"40-летняя женщина находилась на дне 8-метрового колодца, там было немного воды", - говорится в сообщении.

С помощью троса спасатели вытащили пострадавшую на поверхность. От госпитализации женщина отказалась.

Напомним, 25 мая в селе Ломачинцы Черновицкой области в колодце обнаружили тело мужчины.