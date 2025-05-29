На Житомирщине женщина упала в 8-метровый колодец
Инцидент произошел 28 мая в городе Малин Коростенского района. Чрезвычайники достали местную жительницу из колодца
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Житомирской области, передает RegioNews.
К счастью, соседи услышали крики пострадавшей о помощи. Местные жители пытались ее вытащить, но не смогли.
"40-летняя женщина находилась на дне 8-метрового колодца, там было немного воды", - говорится в сообщении.
С помощью троса спасатели вытащили пострадавшую на поверхность. От госпитализации женщина отказалась.
Напомним, 25 мая в селе Ломачинцы Черновицкой области в колодце обнаружили тело мужчины.
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