Вибухи на Житомирщині: жителів області закликали зберігати спокій
Сьогодні, 21 травня, у Житомирському районі гримітимуть вибухи. Протягом доби працюватимуть вибухотехніки. Місцевих жителів закликали не панікувати
Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, передає RegioNews.
"Звертаємо увагу на те, що хвилюватися не слід. Працюють спеціальні служби", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у селі на Харківщині знайшли російську авіабомбу КАБ-500, що не вибухнула. Смертоносний боєприпас знешкодили сапери.
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