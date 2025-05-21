На Харківщині жінка підірвалась на "пелюстці": травмовано ногу
У вівторок, 20 травня, у селі Лукашове, що на Чугуївщині, 62-річна місцева мешканка наступила на вибухонебезпечний предмет, імовірно міну ПФМ-1 "Пелюстка"
Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Харківській області, передає RegioNews.
Зазначається, що інцидент стався, коли жінка йшла ґрунтовою стежкою. Внаслідок вибуху вона отримала мінно-вибухову травму ступні.
Постраждалу госпіталізували, її стан уточнюється.
Вибух стався у місцевості, де можуть залишатися залишки боєприпасів, встановлених під час бойових дій або ворожої окупації.
Довідка: ПФМ-1 "Пелюстка" — небезпечна протипіхотна міна натискної дії, замаскована під природний колір місцевості. Вона розрахована на ураження нижньої частини ноги — для активації достатньо легкого натискання. Її не можна самостійно знешкоджувати — знищується виключно саперами.
Нагадаємо, на Миколаївщині у дворі будинку вибухнула граната, загинув 3-річний хлопчик.
Раніше на Херсонщині у Бериславі місцева жителька підірвалася на російській міні ПФМ-1 "Пелюстка". Постраждала втратила частину ноги.