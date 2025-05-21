На Харківщині жінка підірвалась на "пелюстці": травмовано ногу

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У вівторок, 20 травня, у селі Лукашове, що на Чугуївщині, 62-річна місцева мешканка наступила на вибухонебезпечний предмет, імовірно міну ПФМ-1 "Пелюстка"

Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Харківській області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався, коли жінка йшла ґрунтовою стежкою. Внаслідок вибуху вона отримала мінно-вибухову травму ступні.

Постраждалу госпіталізували, її стан уточнюється.

Вибух стався у місцевості, де можуть залишатися залишки боєприпасів, встановлених під час бойових дій або ворожої окупації.

Довідка: ПФМ-1 "Пелюстка" — небезпечна протипіхотна міна натискної дії, замаскована під природний колір місцевості. Вона розрахована на ураження нижньої частини ноги — для активації достатньо легкого натискання. Її не можна самостійно знешкоджувати — знищується виключно саперами.

Нагадаємо, на Миколаївщині у дворі будинку вибухнула граната, загинув 3-річний хлопчик.

Раніше на Херсонщині у Бериславі місцева жителька підірвалася на російській міні ПФМ-1 "Пелюстка". Постраждала втратила частину ноги.