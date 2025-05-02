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02 травня 2025, 11:54

Викрали та катували односельця: на Житомирщині судитимуть трьох чоловіків

02 травня 2025, 11:54
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Слідчі відправили на лаву підсудних трьох жителів Звягельщини. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі

Про це повідомляє поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що подія сталася у лютому у селищі Довбиші.

До будинку місцевого жителя увірвалися кілька чоловіків, вимагаючи зізнатися у крадіжці. Не отримавши "потрібної" інформації, нападники відвезли потерпілого до лісу та продовжили знущання.

Один із них змусив потерпілого стати на коліна, завдав йому кількох ударів по тілу прикладом та здійснив кілька "попереджувальних" пострілів.

Щоби мати змогу втекти від нападників, чоловік "зізнався" їм у злочині та назвав адресу будинку, в якому нібито сховав викрадене. Коли фігуранти підвезли його у вказане місце, він утік та звернувся до поліції.

Правоохоронці затримали односельців заявника, віком 32, 41 та 46 років, підозрюваних у причетності до подій.

30 квітня слідчі Звягельського райвідділу поліції завершили досудове розслідування.

Спільникам інкриміновано низку правопорушень, вчинених за попередньою змовою групою осіб:

  • незаконне проникнення до житла особи (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 162 ККУ);
  • катування (ч. 2 ст. 127 ККУ);
  • незаконне позбавлення волі або викрадення людини (ч. 2 ст. 146 ККУ).

Відповідно до чинного законодавства, кожному з фігурантів загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Миколаєві чоловік поранив людину через зауваження.

Раніше на Рівненщині чоловік ударив односельця ножем через звинувачення у крадіжці.

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