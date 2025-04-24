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На Житомирщині судили підлітка, який вчинив насильство щодо молодшої сестри. Виявилось, що це він робив для відео, яке в нього замовили

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegioNews.

У Бердичеві суд розглянув справу щодо зґвалтування 8-річної дівчинки. Зґвалтував її 13-річний брат. Це сталось навесні 2023 року, коли на прохання товариша він вирішив зробити "дорослий контент" за гроші. Для цього хлопець вчинив насильницькі дії над своєю молодшою сестрою.

На суді підліток повністю визнав свою провину. Цей злочин передбачає кримінальну відповідальність. Проте, оскільки йому на той момент не було 14 років, усі учасники судового процесу виказали одностайну думку про можливість застосувати до хлопця заходи виховного характеру. Тому суд передав підлітка під нагляд батькові, з яким він проживає.

Нагадаємо, раніше на Хмельниччині судили чоловіка, який ґвалтував свою падчерку. Він вперше зробив це у 2021 році, а потім регулярно повторював свої дії. Його приговорили до 10 років ув'язнення, а також він повинен сплатити компенсацію потерпілій.