У Житомирські області прикордонники затримали двох злочинців, які перебували в розшуку

фото: ДПСУ

Прикордонники 9 загону імені Січових Стрільців виявили двох жителів Дніпропетровської області, які перебували в прикордонній смузі без належних документів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Прикордонники встановили, що чоловіки 1990 та 1985 років народження перебувають у розшуку за ст. 190 ККУ "Шахрайство". Також з’ясувалось, що зловмисники неодноразово відбували покарання за вчинення грабежів, крадіжок, злісну непокору, а також незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Наразі правопорушників затримано та передано співробітникам Національної поліції, також їх притягнуто до відповідальності за порушення прикордонного законодавства.

Нагадаємо, на Житомирщині шахраї під виглядом ООН обікрали пенсіонерку.