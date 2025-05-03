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Про це повідомляє пресслужба прокуратури, передає RegioNews.

Чоловік шляхом обману заманив дівчинку до річки, де вчинив відносно неї дії сексуального характеру. При цьому він перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Після зґвалтування чоловік застосовував до дівчинки психологічний тиск та погрози, щоб дитина мовчала і не розказала про вчинене.

У судовому засіданні обвинувачений свою вину не визнав.

Зловмиснику призначили 11 років увʼязнення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Житомирщині підліток зґвалтував свою 8-річну сестру. Виявилось, що 13-річний хлопець зробив це на прохання товариша, щоб "зняти дорослий контент".