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11 апреля 2025, 16:55

В Житомирской области пограничники разоблачили схему переправки мужчин за границу

11 апреля 2025, 16:55
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фото: иллюстративное
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Пограничники Житомирского отряда разоблачили схему незаконной переправки мужчин призывного возраста за границу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Организатором схемы оказался 58-летний житель Черниговской области, организовавший незаконный трансфер. Человек через телеграмм-каналы подыскивал клиентов для незаконного путешествия и в дальнейшем в социальных сетях координировал их действия и действия других лиц, выполнявших роли кураторов и перевозчиков.

У фигуранта были изъяты географические бумажные карты приграничья Закарпатской области с обозначенными маршрутами незаконного пересечения границы, соответствующие черновые записи, а также ноутбук с информацией о беглецах.

В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, совершенном в отношении нескольких лиц по корыстным мотивам.

Напомним, в Житомирской области разоблачена жительница Одесской области, которая за 120 тыс. грн пыталась переправить через границу группу мужчин.

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