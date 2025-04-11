В Житомирской области пограничники разоблачили схему переправки мужчин за границу

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Организатором схемы оказался 58-летний житель Черниговской области, организовавший незаконный трансфер. Человек через телеграмм-каналы подыскивал клиентов для незаконного путешествия и в дальнейшем в социальных сетях координировал их действия и действия других лиц, выполнявших роли кураторов и перевозчиков.

У фигуранта были изъяты географические бумажные карты приграничья Закарпатской области с обозначенными маршрутами незаконного пересечения границы, соответствующие черновые записи, а также ноутбук с информацией о беглецах.

В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, совершенном в отношении нескольких лиц по корыстным мотивам.

Напомним, в Житомирской области разоблачена жительница Одесской области, которая за 120 тыс. грн пыталась переправить через границу группу мужчин.