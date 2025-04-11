В Житомирской области пограничники разоблачили схему переправки мужчин за границу
Пограничники Житомирского отряда разоблачили схему незаконной переправки мужчин призывного возраста за границу
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
Организатором схемы оказался 58-летний житель Черниговской области, организовавший незаконный трансфер. Человек через телеграмм-каналы подыскивал клиентов для незаконного путешествия и в дальнейшем в социальных сетях координировал их действия и действия других лиц, выполнявших роли кураторов и перевозчиков.
У фигуранта были изъяты географические бумажные карты приграничья Закарпатской области с обозначенными маршрутами незаконного пересечения границы, соответствующие черновые записи, а также ноутбук с информацией о беглецах.
В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, совершенном в отношении нескольких лиц по корыстным мотивам.
Напомним, в Житомирской области разоблачена жительница Одесской области, которая за 120 тыс. грн пыталась переправить через границу группу мужчин.