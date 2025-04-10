Фото: ДСНС

Про це повідомляє ДСНС в Житомирській області, передає RegioNews.

Інцидент стався 9 квітня в місті Малині. Коли рятувальники прибули на виклик, вони побачити густий дим, який йшов з-під даху будівельного магазину. Рятувальникам вдалось не допустити поширення полум'я на торгівельний зал.

Внаслідок пожежі пошкоджено перекриття та внутрішнє оздоблення стін на площі 50 квадратних метрів. На щастя, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, раніше в Києві під час пожежі загинула жінка. Пожежа сталась в одній з квартир на третьому поверсі 16-поверхового будинку.