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10 квітня 2025, 00:01

Масштабна пожежа на Закарпатті: згорів двоповерховий магазин

10 квітня 2025, 00:01
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фото: ДСНС
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Пожежа виникла 8 квітня близько 23:00 в селі Верхнє Водяне Рахівського району

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

Горів двоповерховий магазин продуктових та будівельних матеріалів, що розташований на вулиці Центральній. Пожежа швидко поширювалась площею через велику кількість легкозаймистих матеріалів. Також існувала загроза перекидання полум'я на поруч розташовані споруди внаслідок щільної забудови.

Рятувальникам вдалося о 00:30 локалізувати пожежу на площі 480 кв.м, а о 01:40 остаточно її ліквідувати. При цьому сусідні будівлі рятувальники вберегли від руйнування.

Правоохоронці встановлюють причину виникнення пожежі та суму завданих збитків.

Нагадаємо, 7 квітня на Тернопільщині сталася масштабна пожежа на складі. Вогнем була знищена будівля площею 450 кв. метрів.

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пожежа Закарпаття рятувальники магазин
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