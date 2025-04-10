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10 апреля 2025, 05:55

В Житомирской области загорелся строительный магазин

10 апреля 2025, 05:55
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Фото: ГСЧС
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В Житомирской области загорелся магазин строительных товаров. Спасатели оперативно потушили пламя

Об этом сообщает ГСЧС в Житомирской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 9 апреля в Малине. Когда спасатели прибыли по вызову, они увидят густой дым, шедший из-под крыши строительного магазина. Спасателям удалось не допустить распространение пламени на торговый зал.

В результате пожара повреждено перекрытие и внутренняя отделка стен на площади 50 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал.

Напомним, ранее в Киеве во время пожара погибла женщина. Пожар произошел в одной из квартир на третьем этаже 16-этажного дома.

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