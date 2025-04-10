Фото: ГСЧС

Об этом сообщает ГСЧС в Житомирской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 9 апреля в Малине. Когда спасатели прибыли по вызову, они увидят густой дым, шедший из-под крыши строительного магазина. Спасателям удалось не допустить распространение пламени на торговый зал.

В результате пожара повреждено перекрытие и внутренняя отделка стен на площади 50 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал.

Напомним, ранее в Киеве во время пожара погибла женщина. Пожар произошел в одной из квартир на третьем этаже 16-этажного дома.