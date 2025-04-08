На Житомирщине мужчина угнал авто, потому что хотел покатать девушек

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Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что ночью 6 апреля со двора в селе Паранино скрылся автомобиль "Skoda Octavia".

По словам 31-летнего владельца, он отдыхал в компании знакомых. После этого решил оставить автомобиль на хранение товарищу и пошел домой. Внутри транспортного средства были ключи.

Этим обстоятельством воспользовался 22-летний житель общины, который также был в тот вечер с ребятами. Он заметил, что никого нет рядом, сел в автомобиль и уехал в соседнее село.

Правоохранители его разыскали, транспортное средство изъяли. Молодой человек свою вину признал и рассказал, что хотел подвезти девушек домой.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований. Нарушителю светит ограничение или лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

Напомним, в Хмельницкой области задержали водителя, который пьяным совершил ДТП.

Ранее сообщалось, что 5 апреля во Львовской области столкнулись микроавтобус и автовоз. Два человека погибли и два пострадали.