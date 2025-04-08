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08 квітня 2025, 01:22

У Кривому Розі накрили нелегальне виробництво алкогольних напоїв

08 квітня 2025, 01:22
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фото: прокуратура
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Правоохоронці ліквідували схему виготовлення і реалізації контрафактного підакцизного алкоголю

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews.

У Кривому Розі ділки організували підпільний цех з виготовлення контрафактного алкоголю без марок акцизного податку та його збут. Контрафакт продавали оптом та в роздріб у 15 торгівельних об’єктах на території міста.

Правоохоронці провели майже 40 обшуків за місцями виробництва, зберігання та збуту фальсифікованої продукції. З незаконного обігу вилучено понад 2 тис. літрів фальсифікованого алкоголю, майже 5 тис. пачок цигарок, транспорт, гроші та обладнання для виробництва й пакування. Загальна вартість вилученого – понад 4 млн грн.

Щомісячний прибуток від незаконного збуту контрафактного алкоголю становив понад 1 млн грн.

Триває досудове розслідування. Встановлюються всі причетні особи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що наркобарон Єгор Левченко (Буркін), засновник картелю "Хімпром”, через українські суди намагається скасувати санкції, запроваджені проти нього наприкінці 2023 року указом президента Зеленського.

Активність російського картелю "Хімпрому" в Україні, нагадаємо, розпочалося ще в 2014 році, а після початку повномасштабного вторгнення розгорнулася з новою силою. За даними ЗМІ, синдикат продовжує виробляти психотропи в Україні та постачати їх до Росії транзитом через ЄС. У 2023 році СБУ затримала 89 наркоділків під час спецоперацій проти "Хімпрому”.

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