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03 квітня 2025, 13:53

Фейкові чорнобильці: як на Житомирщині наживалися на виплатах

03 квітня 2025, 13:53
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фото: Національна поліція
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На Житомирщині поліцейські розслідують шахрайську схему з "чорнобильськими" виплатами. Підозри повідомлено дев'ятьом громадянам віком від 40 до 65 років

Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.

Слідчі з'ясували, що у різний період часу підозрювані реєструвалися в селі Журжевичі Олевської територіальної громади, яке входить до зони гарантованого добровільного відселення через радіаційне забруднення.

На основі реєстрації вони зверталися до суду, отримували позитивні рішення про перерахунок і додаткові виплати, що дозволило їм оформити підвищені пенсії.

У ході досудового розслідування поліцейські зібрали докази проживання фігурантів в інших населених пунктах.

Відтак державі завдано збитків на понад 820 тисяч гривень.

Усім дев’ятьом фігурантам справи оголошено підозри.Їм загрожує покарання у вигляді штрафу або позбавлення волі на строк до п'яти років.

Досудове розслідування все ще триває. Наразі деякі підозрювані частково відшкодували завдані державі збитки, повернувши загалом близько 520 тисяч гривень.

Нагадаємо, правоохоронці викрили аферистів із Харкова. Вони пропонували людям послуги "ясновидців" та "цілителів".

Раніше в поліції попереджали про новий спосіб афери. Шахраї стали пропонувати в соцмережах роботу. Вони обіцяють гроші за прості завдання, але в результаті вони просто виманюють гроші громадян.

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Житомирська область пенсія Чернобильска зона чорнобильські виплати реєстрація
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