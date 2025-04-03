Фейковые чернобыльцы: как на Житомирщине наживались на выплатах

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В Житомирской области полицейские расследуют мошенническую схему с "чернобыльскими" выплатами. Подозрения сообщены девяти гражданам в возрасте от 40 до 65 лет

Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.

Следователи выяснили, что в разный период времени подозреваемые регистрировались в селе Журжевичи Олевского территориального общества, которое входит в зону гарантированного добровольного отселения из-за радиационного загрязнения.

На основе регистрации они обращались в суд, получали положительные решения о перерасчете и дополнительных выплатах, что позволило им оформить повышенные пенсии.

В ходе досудебного расследования полицейские собрали доказательства проживания фигурантов других населенных пунктов.

Следовательно, государству нанесен ущерб более чем на 820 тысяч гривен.

Всем девяти фигурантам дела объявлены подозрения. Им грозит наказание в виде штрафа или лишение свободы сроком до пяти лет.

Досудебное расследование продолжается. Пока некоторые подозреваемые частично возместили нанесенный государству ущерб, вернув в общей сложности около 520 тысяч гривен.

Напомним, правоохранители разоблачили аферистов из Харькова. Они предлагали людям услуги "ясновидцев" и "целителей".

Ранее в полиции предупреждали о новом способе аферы. Мошенники стали предлагать в соцсетях работу. Они обещают деньги за простые задачи, но в результате они просто выманивают деньги граждан.