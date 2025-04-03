Фейковые чернобыльцы: как на Житомирщине наживались на выплатах
В Житомирской области полицейские расследуют мошенническую схему с "чернобыльскими" выплатами. Подозрения сообщены девяти гражданам в возрасте от 40 до 65 лет
Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.
Следователи выяснили, что в разный период времени подозреваемые регистрировались в селе Журжевичи Олевского территориального общества, которое входит в зону гарантированного добровольного отселения из-за радиационного загрязнения.
На основе регистрации они обращались в суд, получали положительные решения о перерасчете и дополнительных выплатах, что позволило им оформить повышенные пенсии.
В ходе досудебного расследования полицейские собрали доказательства проживания фигурантов других населенных пунктов.
Следовательно, государству нанесен ущерб более чем на 820 тысяч гривен.
Всем девяти фигурантам дела объявлены подозрения. Им грозит наказание в виде штрафа или лишение свободы сроком до пяти лет.
Досудебное расследование продолжается. Пока некоторые подозреваемые частично возместили нанесенный государству ущерб, вернув в общей сложности около 520 тысяч гривен.
Напомним, правоохранители разоблачили аферистов из Харькова. Они предлагали людям услуги "ясновидцев" и "целителей".
Ранее в полиции предупреждали о новом способе аферы. Мошенники стали предлагать в соцсетях работу. Они обещают деньги за простые задачи, но в результате они просто выманивают деньги граждан.