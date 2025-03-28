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28 марта 2025, 01:50

Не хотел служить после смерти жены: в Житомирской области судили мужчину, который отказался от мобилизации

28 марта 2025, 01:50
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В Житомирской области суд вынес приговор мужчине, который отказался от военной службы. При этом он объяснил, что он уже участвовал в боевых действиях

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

В Житомирской области 52-летний мужчина приговорен к трем годам лишения свободы за уклонение от мобилизации. Известно, что он был признан годным к службе. Однако когда он получил повестку – он письменно отказался от службы.

На суде мужчина признал свою вину. Он объяснил, что ранее участвовал в боевых действиях в 2014 году, но оставил воинскую часть после смерти жены. Также отметил, что из-за состояния здоровья не выдержит нагрузки. Однако суд признал его виновным и назначил три года лишения свободы.

Напомним, что ранее разоблачили чиновника КГГА, который для уклонения от мобилизации оформил фейковую инвалидность. Кроме того, он незаконно получил около 100 тысяч гривен соцвыплат от государства.

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