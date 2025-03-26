14:59  26 березня
На Донеччині командира оштрафували на 17 тис. грн за смерть солдата
17:53  26 березня
Стрілянина в Києві: поліція затримала стрілка
16:59  26 березня
У Чернігові суд виніс вирок чоловіку, який під час хвилини мовчання вигукував "Слава Росії"
UA | RU
UA | RU
26 березня 2025, 22:40

Посадовця КМДА викрили на схемі з ухилення від мобілізації

26 березня 2025, 22:40
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Посадовцю КМДА загрожує до 3 років позбавлення волі. Виявилось, що він незаконно отримав понад 100 тисяч гривень через інвалідність, якої насправді не мав

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили посадовця КМДА на незаконній схемі ухилення від мобілізації. Підозрюваним виявився директор одного з комунальних підприємств столиці. Маючи вплив на службових осіб одного з лікувальних закладів столиці, він отримав виписку про нібито наявність у нього тяжкої хвороби. Встановлений фіктивний діагноз дозволив зловмиснику отримати 3-тю групу інвалідності, що надалі допомагало уникати мобілізації, а також отримувати соціальні гарантії від держави.

За даними слідства, посадовець незаконно отримав понад 100 тисяч гривень соціальних виплат протягом останніх кількох років. Йому вже повідомили про підозру в шахрайстві. Фіктивну групу інвалідності скасували. Тепер йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше повідомили про підозру інспекторці одного з постів Львівської митниці, яка організувала незаконне переправлення через кордон чотирьох чоловіків призовного віку.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ухилення від мобілізації
26 березня 2025
Мізерна пенсія та брак ліків: як живуть люди з інвалідністю в умовах війни
В Україні налічується понад три мільйони людей з інвалідністю. У зв'язку з військовими діями ця цифра продовжує зростати. Водночас людина з обмеженими фізичними можливостями має вкрай низьку підтримку...
24 березня 2025
Битва в Арденнах, якої не було. Що чекає на український футбол далі
Збірна України знову поступилася у ключовому матчі. Причому не просто поступилася, а відверто зганьбилася. Та найгірше у цій історії, що висновків ніхто робити не стане. А це з великою долею імовірнос...
10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
На Дніпропетровщині судитимуть чоловіка, який жорстоко побив 19-річного хлопця
26 березня 2025, 22:55
Росіяни атакували Харків та область: серед постраждалих діти
26 березня 2025, 22:15
Незаконні затримання та побиття стали трендом: омбудсмен заявив про проблеми з ТЦК
26 березня 2025, 21:55
На Черкащині в пожежі загинула жінка
26 березня 2025, 21:15
На Рівненщині за ґрати відправили чоловіка, який вбив одного знайомого і поранив іншого
26 березня 2025, 20:55
Втік прямо з автівки, яка везла до військової частини: на Львівщині судили чоловіка за ухилення від служби
26 березня 2025, 20:25
У Харкові п'яний чоловік жорстоко побив власну матір
26 березня 2025, 20:00
СБУ оголосила про підозру відомому пропагандисту
26 березня 2025, 19:37
У Сумській області ще з чотирьох населених пунктів оголосили обов’язкову евакуацію
26 березня 2025, 18:54
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Мізерна пенсія та брак ліків: як живуть люди з інвалідністю в умовах війни
Битва в Арденнах, якої не було. Що чекає на український футбол далі
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Православна церква України
Віктор Шлінчак
Всі блоги »