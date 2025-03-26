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Посадовцю КМДА загрожує до 3 років позбавлення волі. Виявилось, що він незаконно отримав понад 100 тисяч гривень через інвалідність, якої насправді не мав

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили посадовця КМДА на незаконній схемі ухилення від мобілізації. Підозрюваним виявився директор одного з комунальних підприємств столиці. Маючи вплив на службових осіб одного з лікувальних закладів столиці, він отримав виписку про нібито наявність у нього тяжкої хвороби. Встановлений фіктивний діагноз дозволив зловмиснику отримати 3-тю групу інвалідності, що надалі допомагало уникати мобілізації, а також отримувати соціальні гарантії від держави.

За даними слідства, посадовець незаконно отримав понад 100 тисяч гривень соціальних виплат протягом останніх кількох років. Йому вже повідомили про підозру в шахрайстві. Фіктивну групу інвалідності скасували. Тепер йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше повідомили про підозру інспекторці одного з постів Львівської митниці, яка організувала незаконне переправлення через кордон чотирьох чоловіків призовного віку.