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Житель Львівщини втік прямо з машини, яка везла його до військової служби. На суді він свою провину визнав

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegioNews.

У Львівській області суд виніс вирок чоловіку, який ухилився від призову на військову службу під час мобілізації. Зазначається, що ВЛК визнала його придатним до служби. Проте коли він відправлявся до військової частини, то втік прямо з транспорту та повернувся додому.

У суді чоловік свою провину визнав. Він пояснив свої дії тим, що не хоче служити. Також суд врахував, що в чоловіка хвора нирка, а на його утриманні немовля.

Суд призначив йому три роки позбавлення волі умовно, з випробувальним строком на той самий термін. Також передбачається обов'язкова реєстрація в органах пробації, повідомлення про зміну місця проживання та роботи, а також заборону виїжджати за межі України без погодження.

Нагадаємо, раніше в Черкасах судили чоловіка за ухилення від мобілізації. Відомо, що він був придатним до служби, але не прийшов до ТЦК після "бойової" повістки.