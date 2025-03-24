"Консультант" из криптовалют обворовал своих клиентов почти на 4 млн грн
Житомирские правоохранители разоблачили 41-летнего житомирянина, который обманул людей более чем на 3,7 миллиона гривен
Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.
В конце 2024 года в полицию обратились двое горожан в возрасте 56 и 35 лет. Они рассказали об исчезновении криптовалюты из своих электронных кошельков.
Известно, что ранее потерпевшие консультировались у фигуранта, работавшего в ИТ-сфере. Младшему из них он помог создать криптогаманец, а старшему – восстановить пароль.
Обладая конфиденциальной информацией и имея удаленный доступ к компьютерам "клиентов", мужчина осуществил перевод средств на другие платежные средства и позже их использовал.
Общая сумма ущерба, причиненного обоим потерпевшим, в гривневом эквиваленте превысила 3,7 миллиона.
Подозреваемому грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.
Напомним, в Черновцах ликвидировали масштабную мошенническую схему выманивания денег.
Ранее сообщалось, что полиция разоблачила 40-летнего киевлянина, занимавшегося онлайн-мошенничеством. Оказалось, что это арестант одного из столичных СИЗО.