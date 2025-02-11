06:11  11 лютого
Українські бійці знищили на Запорізькому напрямку російський "Сонцепьок"
06:42  11 лютого
На Київщині у лісосмузі знайшли частину російської касетної авіабомби
01:08  11 лютого
У Тернополі після кесаревого розтину помер новонароджений хлопчик: поліція веде розслідування
UA | RU
UA | RU
11 лютого 2025, 14:35

У Чернігові п'яний водій влетів у стовп

11 лютого 2025, 14:35
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці прибули на виклик у Чернігові, і виявили п'яного водія. З'ясувалось, що він влетів у стовп. На щастя, ніхто не постраждав

Про це повідомляє поліція Чернігівської області, передає RegioNews.

Аварія сталась 10 лютого, близько 19-ї години. Водій вантажного авто Mercedes-Benz в'їхав у дві бетонні електроопори.

Правоохоронці під час спілкування з водієм помітили, що він в стані алкогольного сп'яніння. Це підтвердила й перевірка на Драгері.

На чоловіка склали протокол. Тепер його відсторонили від керування, а його авто авакуювали на спецмайданчик.

Нагадаємо, раніше в Полтаві автівка влетіла у дерево. Внаслідок цього травмувались 64-річний водій та 8-річна пасажирка – їх було госпіталізовано.

Також у Рівному раніше зіткнулись два авто - Kia та Honda. Внаслідок удару Honda виїхала на тротуар, де збила на смерть 81-річну жінку.

ДТП поліція
У Києві п'яний водій виїхав на тротуар і травмував перехожу
11 лютого 2025, 11:56
На Житомирщині зіткнулись легковик та вантажівка: загинули три людини
11 лютого 2025, 09:18
На Вінничині на смерть збили пішохода: поліція почала розслідування
10 лютого 2025, 23:43
Всі новини »
07 лютого 2025
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Велика частина українського суспільства обговорює, як вплине на подальший розвиток країни призупинення співпраці з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Дуже багато як урядових, так і неуряд...
06 лютого 2025
Дмитро Білоцерковець, найближчий соратник мера Києва Віталія Кличка, – про конфлікт з ОП та майбутні вибори
Дмитро Білоцерковець – співголова фракції "УДАР" в Київраді, радник мера столиці Віталія Кличка – розказав в інтерв'ю виданню RegioNews про те, чи готується політична сила мера Кличка йти на вибори, ч...
03 лютого 2025
Конфлікт між мерією Києва та КМВА – хто в столиці влада?
​​​​​​​Обмін різкими заявами між міським головою Києва Віталієм Кличком та новопризначеним головою Київської міської військової адміністрації Тимуром Ткаченко – це не просто ще один епізод вже звичног...
31 січня 2025
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Перший місяць 2025 року став справжнім жахом для легендарного університету ім. Карпенка-Карого, який свого часу закінчили багато відомих українських акторів. Здебільшого в соціальних мережах студенти ...
На Буковині з'явився новий гірський туристичний маршрут
11 лютого 2025, 15:10
В Миколаївській області перепродавали дрова для ЗСУ
11 лютого 2025, 14:59
ВР дала добро на купівлю реакторів у Болгарії для добудови Хмельницької АЕС
11 лютого 2025, 14:47
Вибухи на Житомирщині: в ОВА повідомили, що сталося
11 лютого 2025, 14:35
В Україні організують додаткові раунди з вакцинації: в чому причина
11 лютого 2025, 14:28
На Волині прикордонники затримали двох чоловіків, які збиралися втекти за кордон
11 лютого 2025, 14:15
Вивіска "Продукти, морозиво": у Харкові викрили нелегальне казино з контрафактним коньяком
11 лютого 2025, 14:15
Бригада "Помста" ліквідувала 12 російських штурмовиків на Краматорському напрямку
11 лютого 2025, 14:10
Росіяни завдали ударів на Харківщині, постраждала дитина
11 лютого 2025, 13:42
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Дмитро Білоцерковець, найближчий соратник мера Києва Віталія Кличка, – про конфлікт з ОП та майбутні вибори
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Максим Жорін
Сергій Висоцький
Всі блоги »