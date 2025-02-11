Фото: Нацполіція

Правоохоронці прибули на виклик у Чернігові, і виявили п'яного водія. З'ясувалось, що він влетів у стовп. На щастя, ніхто не постраждав

Про це повідомляє поліція Чернігівської області, передає RegioNews.

Аварія сталась 10 лютого, близько 19-ї години. Водій вантажного авто Mercedes-Benz в'їхав у дві бетонні електроопори.

Правоохоронці під час спілкування з водієм помітили, що він в стані алкогольного сп'яніння. Це підтвердила й перевірка на Драгері.

На чоловіка склали протокол. Тепер його відсторонили від керування, а його авто авакуювали на спецмайданчик.

Нагадаємо, раніше в Полтаві автівка влетіла у дерево. Внаслідок цього травмувались 64-річний водій та 8-річна пасажирка – їх було госпіталізовано.

Також у Рівному раніше зіткнулись два авто - Kia та Honda. Внаслідок удару Honda виїхала на тротуар, де збила на смерть 81-річну жінку.