На Житомирщині зіткнулись легковик та вантажівка: загинули три людини
ДТП сталася 10 лютого о 20:25 поблизу села Сонячне Житомирського району, де зіткнулись легковик та вантажівка
Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.
Внаслідок аварії загинуло три людини. Рятувальники за допомогою спецінструменту деблокували тіла загиблих.
Обставини події встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, немовля, яке постраждало у ДТП на Рівненщині 7 лютого, померло у лікарні: хлопчикові було всього два тижні.
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